Выдающимся деятелям культуры вручили премии правительства в Москве

В Москве вручили премии правительства в области культуры за 2019 год. В этот раз лауреатов — 26. Это музыканты, телеведущие, писатели, авторы международных выставочных проектов. В том числе петербургский историк российского театра Наталья Метелица.

Глава Кабинета министров Михаил Мишустин отметил, что талант лауреатов вызывает восхищение и гордость за нашу страну. И их достижения должны быть доступны.

Премия правительства в области культуры вручается с 2005 года. Размер денежного вознаграждения — два миллиона рублей.