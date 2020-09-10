Выдающимся деятелям культуры вручили премии правительства в Москве
26 лауреатов получили денежное вознаграждение в размере двух миллионов рублей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexandr Liskin; 5-tv.ru
В Москве вручили премии правительства в области культуры за 2019 год. В этот раз лауреатов — 26. Это музыканты, телеведущие, писатели, авторы международных выставочных проектов. В том числе петербургский историк российского театра Наталья Метелица.
Глава Кабинета министров Михаил Мишустин отметил, что талант лауреатов вызывает восхищение и гордость за нашу страну. И их достижения должны быть доступны.
Премия правительства в области культуры вручается с 2005 года. Размер денежного вознаграждения — два миллиона рублей.
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