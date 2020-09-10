В Петербурге спасают собачку, сыгравшую главную роль в спектакле «Му-му» в МДТ

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У дворняжки Глаши серьезные проблемы с позвоночником. Она парализована.

Фото, видео: МДТ; 5-tv.ru

В Петербурге в Театре Европы спасают актрису, которая исполнила главную роль в спектакле «Му-му». У любимицы публики — дворняжки Глаши — серьезные проблемы с позвоночником. Она парализована, не может ходить. Жизнь полностью перевернула классический тургеневский сценарий.

Актер, играющий Герасима, вместе с коллегами собрал деньги на лечение своей подопечной — ей уже сделали операцию. И все в театре верят, что еще увидят Глашу на сцене. Из-за пандемии отменены все детские спектакли, поэтому время для реабилитации у необычной актрисы есть.

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