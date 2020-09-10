Петросян распродает элитное жилье в Сочи, чтобы не видеть Степаненко?

Юморист и телеведущий Евгений Петросян планирует в ближайшее время продать принадлежащие ему квартиры в Сочи. Причиной могло стать нежелание видеть рядом бывшую супругу Елену Степаненко, а также намерение приобрести для молодой любимой новые апартаменты, пишет сайт KP.RU.

За годы брака с юмористкой Еленой Степаненко Петросяну удалось обзавестись большим количеством имущества общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей. Туда входили и четыре квартиры в элитном жилом комплексе у моря в Сочи общей стоимостью в 200 миллионов рублей.

По условиям развода две квартиры получил Петросян, а еще две — Степаненко. Именно поэтому, предположительно, он собирается продать свою долю — вдруг бывшая и нынешняя возлюбленные встретятся там во время отдыха. Кроме того, между эк-супругами после трех десятилетий брака и развода существует серьезный конфликт. Об этом сообщили соседи пар по комплексу.

В «старом» доме есть все необходимое для жизни вне глаз фанатов и папарацци. Закрытая территория, собственные медицинские центры, магазины, салоны красоты и детская площадка. Рядом расположено море, хотя Татьяна Брухунова предпочитает бассейн, ведь море для нее слишком холодное и грязное.

«Новое» жилье Петросян ищет стоимостью не менее 40 миллионов рублей — только элитное жилье. Пока же пара, приехавшая в Сочи по делам и ради концертов Петросяна, живет в пятизвездочном отеле со всеми удобствами и своим пляжем. Совсем скоро юмористу исполнится 75 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, как сорвался бенефис Евгения Петросяна из-за срочной эвакуации его зрителей.