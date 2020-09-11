Лайки или жизнь: Пассажир каршеринга едва не погиб, пытаясь выполнить трюк на крыше авто
Предположительно, юноша отважился на рискованны поступок в состоянии алкогольного опьянения.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru
В Москве полицейские ищут пассажиров и водителя каршерингового автомобиля. Ради лайков в соцсетях компания решилась на опасный трюк, который под силу только каскадерам.
Парень и девушка ехали, высунувшись из окон и снимая все происходящее на видео. И все это — на приличной скорости. А затем молодой человек забрался на крышу, встал на ноги… Но не удержался и упал под колеса проезжающих машин.
Запись в этот момент обрывается. Удивительно, неудачливый каскадер отделался он лишь ушибами и ссадинами! По словам очевидцев, любитель острых ощущений был нетрезв.
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