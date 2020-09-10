Гидросамолет рухнул в озеро на окраине Петропавловска-Камчатского

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Карина Бернтгольц
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Пилота с места ЧП эвакуировали спасатели.

Гидросамолет рухнул в озеро на окраине Петропавловска-Камчатского

Фото: ТАСС / Александр Щербак

Гидросамолет рухнул в Халактырское озеро на восточной окраине Петропавловска-Камчатского. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, на борту воздушного судна находился только один человек — пилот. Он не пострадал. Спасатели его оперативно эвакуировали с места ЧП, От медицинской помощи мужчина отказался.

«Прибыв на место, спасатели <…> обнаружили перевернутый летательный аппарат, похожий на гидросамолет, и на нем — мужчину. С помощью веревки и лодки спасатели эвакуировали пострадавшего на берег», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на востоке США потерпел крушение самолет-разведчик американских ВМС.

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