Гидросамолет рухнул в озеро на окраине Петропавловска-Камчатского

Гидросамолет рухнул в Халактырское озеро на восточной окраине Петропавловска-Камчатского. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, на борту воздушного судна находился только один человек — пилот. Он не пострадал. Спасатели его оперативно эвакуировали с места ЧП, От медицинской помощи мужчина отказался.

«Прибыв на место, спасатели <…> обнаружили перевернутый летательный аппарат, похожий на гидросамолет, и на нем — мужчину. С помощью веревки и лодки спасатели эвакуировали пострадавшего на берег», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на востоке США потерпел крушение самолет-разведчик американских ВМС.