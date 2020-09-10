Композитора Константина Меладзе допросят в суде по иску к Полине Гагариной. Брат Валерия Меладзе стал участником разбирательства о плагиате песни Виктора Цоя «Кукушка» между певицей и ее коллегой Ольгой Кормухиной.

Последняя отстаивает свои права на оригинальную обработку нетленки лидера группы «Кино». Заслуженная артистка РФ работала над композицией вместе с супругом — лидером группы «Парк Горького» Алексеем Беловым. Версию семейной и творческой пары в 2010 году одобрил сын Виктора Цоя Александр. Ольга Кормухина склонна считать, что именно их вариант был использован в саундтреке к фильму «Битва за Севастополь». Однако автором музыки в титрах был указан Константин Меладзе.

Представитель Ольги Кормухиной Валерия Рытвина отметила, что брата Валерия Меладзе необходимо привлечь к участию в процессе, так как ни Полина Гагарина, ни семья Виктора Цоя не могут предоставить документы об истории переработки его версии.

«Ко всему прочему во время выхода фильма их права оформлялись на основании недействительных договоров. Следовательно, необходимо заслушать комментарии Константина и посмотреть его документы», — цитирует Валерию Рытвину Starhit.ru.

Права на песню Виктора Цоя «Кукушка» принадлежат с 1993 года управляющей компании. Всем, кто намерен исполнить композицию группы «Кино», необходимо подписывать соответствующий договор. Бумаги о правах на переработку песни Полиной Гагариной и Константином Меладзе были признаны недействительными Басманным судом Москвы. Документы у Ольги Кормухиной и Алексея Белова в порядке. Планируется, что Константин Меладзе даст показания по делу 25 сентября в Тверском суде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кормухина публично высказала претензии к Гагариной по делу о «Кукушке».