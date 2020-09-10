Анна Семенович не скрывает, что ее сердце занято, однако имя своего избранника экс-участница группы «Блестящие» не называет. И даже публикуя фотографии с возлюбленным, певица никогда не показывает его лица. Однако на днях папарацци подкараулили Семенович с мужчиной и даже засняли пару целующейся. И эти мужчиной оказался не кто иной, как известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Фото с поцелуем, а также снимок, на котором Семенович и Губерниев идут, взявшись за руки, опубликовал сайт KP.RU.

Как отмечает издание, пикантность ситуации добавляет тот факт, что 45-летний телеведущий женат и неоднократно подчеркивал в своих интервью, что ему очень повезло с супругой.

Недавно, как сообщал 5-tv.ru, Анна Семенович рассказала в одном из интервью, что у нее есть бойфренд, который моложе нее на семь лет. По словам певицы, мужчина родом из Петербурга, никогда не был женат и у него нет детей.