ТОП-5 знаков зодиака, которые хронически «влипают» в токсичные отношения

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Светлана Александрова
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Астропсихологи объяснили, почему люди с определенными чертами характера постоянно выбирают неподходящих партнеров.

ТОП-5 знаков зодиака, которые хронически «влипают» в токсичные отношения

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Практически каждый может найти в своем окружении знакомого или знакомую, которые постоянно «влипают» в токсичные отношения. Астропсихологи заметили закономерность: такие люди как правило являются представителями определенных знаков зодиака и сами отличаются непростым характером, пишет интернет-портал EDIETA.

Овен

Рожденные под этим знаком люди всегда стремятся к независимости. Они предпочитают доминировать в отношениях, хотят стать опорой для любимого и готовы взвалить на себя все главные обязанности в семье. Часто это оборачивается для них тем, что партнер привыкает к такому порядку вещей и беззастенчиво пользуется им, постепенно переставая видеть в Овне полноценную личность, что в конце концов разрушает отношения.

Рак

Это, как правило, склонные к пессимизму, очень эмоциональные люди, отчаянно нуждающиеся в любви и постоянной поддержке. Эти черты характера и играют с ними злую шутку. Раки часто путают настоящую любовь с симпатией и привязанностью, а потом страдают от этого. Они обрушивают на партнера всю свою заботу и ласку, ожидая взамен безграничную любовь и поддержку, и их аппетиты со временем только растут. Чтобы привлечь внимание любимого человека и вызвать жалость, Раки драматизируют все и вся. В конце концов партнер попросту не выдерживает всего этого негатива и разрывает отношения.

Весы

В токсичные отношения Весы попадают из-за собственной наивности и неистребимой веры в лучшее. Представители этого знака зодиака стремятся найти положительные черты даже в самых непорядочных людях. Они пытаются привить такому партнеру хорошие манеры и убедить себя и окружающих, что встречаются с замечательным человеком. Но такой самообман в конце концов оборачивается травмой для самих Весов, когда они наконец осознают истину.

Козерог

Представители этого знака зодиака стараются казаться сильными и независимыми, но на самом деле они ранимы и беззащитны. Неслучайно многие из них предпочитают одиночество — ведь любовь травмирует их. Часто, будучи не в состоянии бороться со своими чувствами, Козероги влюбляются в совершенно неподходящих людей и остаются с ними, надеясь на лучшее. Невзирая на трудности в отношениях, они продолжают бороться за счастье, пока не поймут тщетность своих стараний.

Рыбы

Представители этого знака отличаются просто патологической способностью привлекать разного рода манипуляторов, которые надолго завладевают их сознанием и заставляют страдать. Выбраться из-под влияния опытного кукловода самостоятельно Рыбы не в состоянии, для этого им необходима поддержка друзей и родных.

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