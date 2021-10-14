Как дата рождения влияет на доходы человека

Числа обладают огромным символическим смыслом, который проявляется во всех сферах жизни, в том числе в возможности и умении зарабатывать и копить деньги. Каждое число имеет свою энергетику, изучение и понимание которой может дать представление о собственном денежном потенциале, пишет Infoniac.

Сначала необходимо вычислить свою финансовую цифру. Для этого можно использовать число дня или число судьбы. Число дня — это день месяца, в который вы родились, при этом двузначное число нужно сложить для получения однозначного. Например, если вы родились 18 числа, то ваша финансовая цифра — 9 (1+8=9).

Число судьбы образуется при сложении всех цифр в дате рождения до получения опять же однозначного числа. Например, ваша дата рождения 18.10.1972. Получаем: 1+8+1+1+9+7+2=29; 2+9=11; 1+1=2.

Финансовое число 1

Человека с этим финансовым числом на протяжении всей жизни сопровождает материальная стабильность. Так как число 1 означает начало, таким людям проще остальных запускать новое дело и преуспевать в нем. Кроме того, они не из тех, кто копит долги, так как с умом распоряжаются деньгами. Также люди с финансовым числом 1 хорошие лидеры, однако благополучием, которое они привлекают, нередко пользуются окружающие.

Финансовое число 2

Денежное число 2 — самое неудачное из всех. Оно не сулит богатства, так как означает разделение, отдачу. Люди с таким числом тратят время и силы на то, чтобы отдать, и только потом думают о себе. Двойка обещает большое количество разочарований, в особенности в сфере бизнеса и финансов, а тяга этих людей к роскоши может загнать их в серьезные долги, если не держать ее под контролем.

Финансовое число 3

Люди с финансовым числом 3 легко зарабатывают деньги, однако также легко их и тратят, поэтому накопить приличную сумму им очень трудно. Даже если в какой-то период своей жизни такой человек считается финансово состоявшимся, ему в любой момент может не хватить на что-то денег. Кроме того, люди с числом 3 легко влезают в долги, правда, так же легко избавляются от них.

Финансовое число 4

Носителям финансового числа 3 приходится очень усердно трудиться, чтобы заработать каждую копейку. Такая уж энергетика у этой цифры. Все, чего добивается такой человек, дается ему с большим трудом. Поэтому без самодисциплины люди с этим денежным числом обречены всю жизнь существовать в бедности. Однако самоотверженные и трудолюбивые носители «четверки» смогут сделать достойные накопления за счет своей предусмотрительности.

Финансовое число 5

Люди с этим числом хороши в бизнесе и процветают до тех пор, пока остаются сосредоточенными, организованными и придерживаются своего бюджета. Будучи начальниками, такие люди очень хорошо относятся к подчиненным. Также они убеждены, что деньги должны быть отданы, и часто награждаются высшими силами за позитивное отношение к миру и добрые поступки.

Финансовое число 6

Число 6 означает изобилие, поэтому его носители часто наследуют семейное богатство. Кроме того, такие люди, как правило, процветают и преуспевают в своих делах и при этом почти никогда не беспокоятся о потоке наличности. Материальное богатство таких людей стабильно, без экстремальных колебаний в минимум или в максимум.

Финансовое число 7

Человек с таким числом может как добиться финансового благополучия, так и испытывать денежные затруднения. Кроме того, такие люди обладают способностью заработать деньги на совершенно диких на первый взгляд идеях. Однако их недостаток в том, что все заработанное богатство они могут направить на достижение неэтичных целей.

Финансовое число 8

Число 8 с одной стороны символизирует большое богатство, а с другой — огромные потери. Многие носители этой цифры живут по принципу «тратить, чтобы зарабатывать». При этом очень часто такие люди пускаются в ненужное расточительство, чтобы поддержать дорогой образ жизни.

Финансовое число 9

Люди с этим числом легко и без усилий привлекают деньги. У окружающих даже складывается ощущение, что они делают деньги буквально на ровном месте. Однако все заработанное у таких людей задерживается ненадолго. Кроме того, по натуре они филантропы и легко отдают деньги.

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