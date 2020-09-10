Обстановка в Приморье стала одной из тем совещания президента с министрами. Глава Минэнерго докладывал о восстановлении энергоснабжения в регионе, нарушенном из-за тайфуна.

Путин выслушал и другие отчеты, в том числе о новом законе, упрощающем процедуру банкротства. Подведены также промежуточные итоги летнего туристического сезона.

Корреспондент Георгий Гривенный выделил главные темы обсуждения. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Как ранее писал 5-tv.ru, в ходе совещания вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о планах перевода всех госсервисов на единый портал Госуслуг к концу 2022 года. Кроме того, он оценил высокий уровень востребованности программы кешбэка за туры по России.