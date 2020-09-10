Итоги совещания Владимира Путина с министрами — репортаж
Среди тем, поднятых в ходе обсуждения, были восстановление энергоснабжения в Приморье, новый закон о банкротстве и итоги летнего туристического сезона.
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Климентьев Михаил; 5-tv.ru
Обстановка в Приморье стала одной из тем совещания президента с министрами. Глава Минэнерго докладывал о восстановлении энергоснабжения в регионе, нарушенном из-за тайфуна.
Путин выслушал и другие отчеты, в том числе о новом законе, упрощающем процедуру банкротства. Подведены также промежуточные итоги летнего туристического сезона.
Корреспондент Георгий Гривенный выделил главные темы обсуждения. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Как ранее писал 5-tv.ru, в ходе совещания вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о планах перевода всех госсервисов на единый портал Госуслуг к концу 2022 года. Кроме того, он оценил высокий уровень востребованности программы кешбэка за туры по России.
Читайте также
77%
0.11 89.57
-0.17
Нашли ошибку?