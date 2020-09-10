Долгая дорога к «Дюне»: тернистый путь экранизации знаменитого романа

Роман «Дюна», впервые полностью опубликованный в 1965 году, задал новые стандарты научной фантастики в литературе. Масштаб сюжета, тщательно продуманный мир, не утратившие актуальности политический контекст и экологический посыл — все это возводит произведение Фрэнка Герберта в пантеон лучших образцов жанра.

После выхода на экраны «Космической одиссеи 2001 года» Кубрика, поразившей зрителя новаторскими спецэффектами и философской глубиной, экранизация прославленного романа была лишь вопросом времени. Первую попытку снять фильм по «Дюне» предпринял продюсер Артур Джейкобс, купивший права на книгу летом 1971 года. Перенести на экран пейзажи планеты Арракис должен был прославленный режиссер Дэвид Лин, но этим планам не суждено было сбыться.

В 1973 году Джейкобс умер, и проект перешел в руки французского продюсера Мишеля Сейду и культового режиссера Алехандро Ходоровски, взорвавшего сознание современников психоделическим вестерном «Крот». За музыку к фильму отвечала группа Pink Floyd, а главные роли должны были сыграть, в том числе, Сальвадор Дали (верхом на унитазе в виде двух дельфинов), Орсон Уэллс («Гражданин Кейн»), Мик Джаггер и Удо Кир.

Кадр из фильма "Дюна",1984 год, Дэвид Линч

Подготовка к съемкам длилась три года, пока голливудские продюсеры, испугавшись поистине космических амбиций режиссера, не свернули проект. Следующим проклятье «Дюны» пало на Ридли Скотта, почивавшего на лаврах после выхода на экраны «Чужого». Сделав три наброска сценария, Скотт вскоре выбыл из проекта, чтобы приступить к работе над «Бегущим по лезвию».

В конце концов, многострадальную экранизацию «Дюну» взвалил на свои плечи Дэвид Линч, автор культовой «Головы-ластика». Независимый режиссер оказался в продюсерских сетях Дино де Лаурентиса по одной простой причине: сняв блокбастер, он получал финансирование своего следующего, авторского проекта, которым стал «Синий бархат».

Сам Линч не питал теплых чувств к жанру научной фантастики, и уже успел отклонить предложение снять «Возвращение джедая». Неудивительно, что в 1984 году снятая им киноверсия «Дюны» получила в итоге разгромную прессу и с треском провалилась в прокате. И хотя сам Фрэнк Герберт более или менее благосклонно отнесся к фильму Линча, ни о каких продолжениях космической саги не могло идти и речи.

Не считая сериала по «Дюне», вплоть до 2016 года проект масштабной экранизации пылился «на полке», пока не был закреплен за канадским режиссером Дени Вильевым. Получится ли у него то, что оказалось не по плечу Ходоровски, Ридли Скотту и Дэвиду Линчу? Российский зритель сможет узнать об этом 17 декабря 2020 года, в день премьеры фильма.