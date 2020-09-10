Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о романе с Семенович

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Молодцова Анна
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Ранее папарацци «застукали» пару целующейся в загородном поселке.

Фото, видео: www.globallookpress.com © АГН Москва

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отказался комментировать слухи о романе с певицей Анной Семенович. Ранее папарацци засняли парочку целующейся на парковке в загородном поселке. Фото наделало немало шуму в сети и заставило усомниться в верности 45-летнего телеведущего своей жене.

«Я не буду это никак комментировать. Я не комментирую личную жизнь», — заявил в свою очередь Губерниев в беседе с 5-tv.ru.

В то же время в своем Telegram-канале Губерниев все-таки оставил пару слов по поводу распространившихся в сети кадров.

«Проклятые папарацци», — написал он.

К слову, Анна Семенович не раз признавалась, что ее сердце несвободно, однако имя избранника не раскрыла. Сама певица также не реагирует на циркулирующие в сети предположения о ее романе с известным спортивным комментатором.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Данила Козловский подогрел слухи о своем романе с Оксаной Акиньшиной.

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