Новое видео подогрело слухи о романе Козловского с Акиньшиной

Актер и режиссер Данила Козловский проводит время на турецком курорте в компании с актрисой Оксаной Акиньшиной. Слухи об их отношениях подтвердили появившиеся в сети кадры и видео с их совместного отдыха.

На новом ролике видно, как актеры болтают, расположившись на шезлонгах на пирсе у моря. Ранее очевидцы сообщали, что парочка вместе поехала в отпуск в Бодрум.

Фанаты Козловского разошлись во мнениях, ушел ли он от актрисы Ольги Зуевой к Акиньшиной или нет. Только в марте в Америке на свет появилась его первая дочь Ода, и Зуева вместе с ребенком осталась в США. Сам же актер вернулся в Россию работать. Теперь многие думают, что причина носила личный характер.

Сторонники предположений об изменах пишут, что звезды на видео выглядят совсем как пара. Кроме того, их роман мог начаться еще во время съемок фильма «Чернобыль». В таком случае, это случилось более полугода назад, когда его маленькая дочь только родилась. Некоторые фанаты надеются, что это делается лишь для привлечения внимания к их работе, как пиар, и жалеют Зуеву.

Оксана Акиньшина снимается с самого детства. За ее плечами два брака, рождение троих детей и громкие романы с музыкантом Сергеем Шнуровым, актерами Алексеем Воробьевым и Алексеем Чадовым.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ольга Зуева отреагировала на слухи об измене Данилы Козловского.