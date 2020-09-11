Козловский подарил цветы зрительнице, пострадавшей на спектакле с его участием

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Женщина получила травму во время показа постановки «Гамлет», когда ей в голову отлетела часть металлической флейты. Позже подала в суд на МДТ.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

Петербурженка, которая подала в суд на МДТ за травму, полученную во время спектакля, могла слукавить. По крайней мере, так говорят в самом Театре Европы. Зрительница требует компенсацию в миллион рублей: за то, что не помогли и не извинились. Но в театре заявили: все было совсем не так. На ЧП обратили внимание и администрация МДТ, и невольный виновник событий — актер Козловский.

«Ее проводили до больницы, перед ней театр извинился. Бедный Даня вообще ничего про это не знал, после спектакля он уехал в другую страну. Узнал через месяц, когда приехал на следующий спектакль Я ему рассказал. Тут же он послал цветы Елизавете, свои извинения, пригласил ее на съемочную площадку», — рассказал народный артист РФ Лев Додин.

Во время спектакля «Гамлет» женщина получила травму. Металлическая часть флейты принца Датского — в исполнении Козловского — отлетела ей в голову. Впрочем, версию артиста мы тоже скоро узнаем. Он вызван на следующее заседание суда в качестве свидетеля.

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