«Прощай, друг»: умер участник групп «Колибри» и «Два самолета» Градович

Умер гитарист групп «Колибри» и «Два самолета» Андрей Градович

Гитарист Андрей Градович, выступавший с группами «Колибри», «Югендштиль» и «Два самолета», скончался 5 октября. Об этом 7 октября сообщил ТАСС со ссылкой на близких музыканта.

Смерть артиста подтвердили и участники «Колибри». В обращении, опубликованном во «ВКонтакте», они вспомнили совместные репетиции, концерты и поездки.

«Ушел из нашего мира Андрей Градович, с которым мы сотрудничали несколько лет — репетировали, играли концерты, сидели в гримерках и купе поездов, разговаривали, смеялись. Делали музыку. Прощай, друг!» — говорится в заявлении группы.

В 1990 году Градович вместе с бас-гитаристом и вокалистом Германом Подстаницким основал «Югендштиль». Коллектив работал в жанрах постпанка, готик-рока и альтернативного рока.

С 1999 года гитарист играл в «Колибри», позднее — в «Двух самолетах». Также он выступал с гатчинскими группами «Шанс» и «Вариант».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС