В Кремле рассказали, где пройдет встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко

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Софья Зуева
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Главы государств обсудят ряд важных вопросов в одном из самых красивых городов России.

В Кремле рассказали, где пройдет встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool;

Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 14 сентября в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На повестке дня встанут вопросы интеграции Москвы и Минска в экономических, политических и культурно-гуманитарных сферах.

Особое внимание руководители соседствующих стран уделят обсуждению реализации нефтегазовых ресурсов. Также предметом обсуждения станет госдолг Белоруссии, об этом ранее сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Возможно, мы проинформируем вас об основных итогах этих переговоров, мы обязательно постараемся это сделать», — заявил песков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков развеял слухи о поглощении Белоруссии Россией и опроверг информацию о том, что такой вопрос будет обсуждаться на встрече глав государств.

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