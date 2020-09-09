Песков развеял слухи о слиянии или поглощении Россией Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ рассказал, какие вопросы затронут два президента на предстоящих переговорах.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru
На предстоящих переговорах президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко не прозвучат темы о слиянии или поглощении Россией Белоруссии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Никаких слияний, поглощений, как результата визита быть не может — это абсолютная чушь. Визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Белоруссия. Наши партнерские, союзнические отношения многовекторные», — отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, привычные темы обсуждения лидеров двух стран касаются торгово-экономического сотрудничества, поставок нефти и газа, интеграции в рамках Евразийского экономического сообщества и СНГ.
«И обмен мнениями по актуальным процессам, которые происходят на европейском континенте, и региональные конфликты всегда обсуждаются двумя президентами», — добавил пресс-секретарь.
Ранее Песков уточнил, что на ближайшей встрече главы государств затронут вопрос о реструктуризации долга Белоруссии, ценообразование на энергоресурсы, дорожную карту по интеграции и возможность сотрудничества российских и белорусских предприятий. Встреча Путина и Лукашенко состоится в Москве, предположительно, в первой середине сентября.
Ранее 5-tv.ru писал, почему в этом году не будет прямой линии с Путиным.
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