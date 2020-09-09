Песков развеял слухи о слиянии или поглощении Россией Белоруссии

На предстоящих переговорах президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко не прозвучат темы о слиянии или поглощении Россией Белоруссии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никаких слияний, поглощений, как результата визита быть не может — это абсолютная чушь. Визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Белоруссия. Наши партнерские, союзнические отношения многовекторные», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, привычные темы обсуждения лидеров двух стран касаются торгово-экономического сотрудничества, поставок нефти и газа, интеграции в рамках Евразийского экономического сообщества и СНГ.

«И обмен мнениями по актуальным процессам, которые происходят на европейском континенте, и региональные конфликты всегда обсуждаются двумя президентами», — добавил пресс-секретарь.

Ранее Песков уточнил, что на ближайшей встрече главы государств затронут вопрос о реструктуризации долга Белоруссии, ценообразование на энергоресурсы, дорожную карту по интеграции и возможность сотрудничества российских и белорусских предприятий. Встреча Путина и Лукашенко состоится в Москве, предположительно, в первой середине сентября.

Ранее 5-tv.ru писал, почему в этом году не будет прямой линии с Путиным.