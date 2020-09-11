Новые правила для сдачи экзамена на водительские права разработало МВД РФ

Новые правила для сдачи экзамена на водительские права разработало МВД России. Об этом сообщает РИА Новости. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Отмечается, то проверка первоначальных навыков управления машиной на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Нововведения вводятся с 1 апреля 2021 года.

Также в документе доработан перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Они разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. В то же время серьезные ошибки, при допущении которых экзамен тут же завершится, вынесены в отдельный блок. В их числе: ошибки «не пристегнул ремень безопасности» или «использовал во время движения телефон».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как эксперт прокомментировал идею бесплатного проезда в городском транспорте. Инициативу, призванную разгрузить дороги, заставив автолюбителей платить за использование городских магистралей, Минтранс предлагает реализовать в течение 15 лет.