Новые правила для сдачи экзамена на водительские права разработало МВД РФ

|
Алиса Маркова
148

Сдавать экзамен, чтобы получить заветное водительское удостоверение по новым правилам, россиянам придется с 1 апреля 2021 года.

Новые правила для сдачи экзамена на водительские права разработало МВД РФ

Фото: ТАСС / Алпаткин Александр

Новые правила для сдачи экзамена на водительские права разработало МВД России. Об этом сообщает РИА Новости. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Отмечается, то проверка первоначальных навыков управления машиной на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Нововведения вводятся с 1 апреля 2021 года.

Также в документе доработан перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Они разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. В то же время серьезные ошибки, при допущении которых экзамен тут же завершится, вынесены в отдельный блок. В их числе: ошибки «не пристегнул ремень безопасности» или «использовал во время движения телефон».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как эксперт прокомментировал идею бесплатного проезда в городском транспорте. Инициативу, призванную разгрузить дороги, заставив автолюбителей платить за использование городских магистралей, Минтранс предлагает реализовать в течение 15 лет.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:07
В Общественной палате РФ сочли «популизмом» идею бесплатного городского транспорта
18:56
Отошедший от шторма Петербург готовится ко второму удару стихии
18:44
Ошибка резидента: почему США и Украина провалили провокацию в Минске
18:40
Глава федеральной земли ФРГ: Угрозы США в адрес «Северного потока —2 » не имеют правовой основы
18:28
Главком ВКС: бомбардировщики США отрабатывали удары по РФ
18:22
Студент Бориса Клюева выпал из окна московского общежития

Сейчас читают

Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок