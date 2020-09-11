«Сколько будет свадеб!» — Муцениеце отреагировала на расставание Решетовой с Тимати

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Светлана Александрова
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Пережившая развод с Прилучным актриса нашла в новости о распаде еще одной звездной пары повод для оптимизма.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Instagram @agataagata

Новость о расставании Анастасии Решетовой и рэпера Тимати бурно обсуждают в соцсетях не только поклонники звездной (теперь уже бывшей) пары, но и многие публичные персоны. Тем более, что в подобной ситуации в этом непростом году побывали многие из них. Так, Агата Муцениеце, пережившая буквально несколько месяцев назад развод с Павлом Прилучным, нашла в происходящем повод для оптимизма. Свои соображения она изложила в сторис на своей странице в Instagram.

«Друзья! Мы сейчас болтали, болтали и подумали. Вот сейчас так много расставаний. Мы просто не можем… Тимати и Решетова — это была последняя капля в океане! Вы представляете, сколько потом будет свадеб! Просто пойдем ко всем на свадьбы кушать вкусно. Со своей табуреткой!» — предположила актриса.

Актриса Ирина Безряднова, с которой сплетничала в машине Агата, назвала их шутки «смехом сквозь слезы», однако добавила, что уже выбирает платье для предстоящих торжеств.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, о расставании с Тимуром Юнусовым, известным как рэпер Тимати, Анастасия Решетова, меньше года назад родившая музыканту сына, объявила в Instagram 11 сентября. Пользователи соцсетей винят в этом разрыве мать Тимати — Симону Черноморскую-Юнусову, уже воспитывающую его дочь от предыдущих отношений с Аленой Шишковой.

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