Компания парней устроила поножовщину возле легендарного бара в Екатеринбурге

Три парня напали с ножом на юношу возле знаменитого бара «Американка» в Екатеринбурге. Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 сентября. Как сообщает портал Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, злоумышленники нанесли молодому человеку ранение, от которого тот, согласно неофициальным данным, скончался в больнице.

Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, предполагаемые преступники скрылись в стороне улицы Ленина. В настоящий момент стражи порядка их разыскивают. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что напротив церкви близ Костомаровского моста в Москве 22 июля произошла потасовка. В луже собственной крови был обнаружен неизвестный мужчина. Нападавший скрылся с места происшествия.