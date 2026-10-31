Не Сейм и не правительство: кто может поставить точку в польском кризисе

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист Эксклюзив 34 0

Пока политики спорят о будущем страны, решающим фактором в противостоянии может оказаться совсем не парламент.

Сипров допустил решающую роль армии в кризисе Польши

Фото: Reuters/Agencja Wyborcza.pl

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Тема:
Госпереворот в Польше

Сипров: поставить точку в политическом кризисе могут польские генералы

При дальнейшем обострении политического кризиса в Польше решающим фактором может стать позиция вооруженных сил страны. Такой прогноз в беседе с корреспондентом «Известий» дал политолог Вадим Сипров.

По его словам, разные государственные структуры уже занимают собственные позиции в противостоянии вокруг Конституционного трибунала. При этом поведение армии пока остается одним из главных неизвестных.

«Полиция заявила о нейтралитете, и пока еще неизвестно, какую позицию займет армия», — отметил Сипров.

Политолог считает, что польские вооруженные силы в значительной степени ориентированы на взаимодействие с Вашингтоном. Поэтому, если нынешнее противостояние продолжит развиваться, их позиция может оказаться определяющей.

«Если кризис начнет развиваться и не будет остановлен, то, скорее всего, решающий голос останется за польскими генералами», — заявил эксперт.

Сипров также обратил внимание на значительный военный потенциал Польши. По его оценке, страна располагает одной из наиболее сильных армий в Европе, что дополнительно повышает значение вооруженных сил в условиях внутриполитической нестабильности.

Кризис вокруг Конституционного трибунала обострился после спора о руководстве суда. На фоне протестов президент Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву.

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