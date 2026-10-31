Получил травму на всю жизнь: чемпион мира по футболу отказался от операции

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Спортсмен совершил роковую ошибку перед турниром.

Чемпион мира по футболу получил травму на всю жизнь

Фото: legion-media/Marco Galvao/SPP/Sipa USA

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Футболист Мартинес заявил, что никогда не сожмет кулак правой руки из-за травмы

Чемпион мира по футболу Эмилиано Мартинес признался, что больше никогда не сможет сжать кулак на правой руке из-за травмы, полученной перед чемпионатом мира. Об этом 34-летний спортсмен рассказал на YouTube-канале Гастона Эдула.

По словам вратаря, палец он сломал во время финала Лиги Европы. От операции Мартинес отказался и играл на чемпионате мира с перебинтованным пальцем, а компания Adidas изготовила для него специальную перчатку.

«Здесь шишка… Все потому, что я не сделал операцию перед чемпионатом мира. Если бы мне сделали операцию, я бы выбыл из строя на шесть недель, и палец бы пришел в норму. А теперь так будет всю жизнь. Я не могу полностью сжать эту руку, я больше никогда не смогу нанести удар», — сказал Мартинес.

Голкипер добавил, что по ходу турнира снова сломал тот же палец. Но подобные происшествия он считает неизбежным риском, на который можно пойти ради национальной сборной. Мартинес заявил, что сделал бы это снова.

На ЧМ-2026 года вратарь дошел с командой до финала, где аргентинцы уступили сборной Испании со счетом 0:1. Четырьмя годами ранее Эмилио Мартинес в составе сборной завоевал звание чемпиона мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вене. Спортсмен устроил эмоциональное шоу: в шаге от поражения от британца Кэмерона Норри россиянин в кровь избил корт руками. В итоге он отыграл матчбол и одержал победу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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