Неизвестный пырнул ножом мужчину возле церкви в Москве
Около 16 часов 21 июля в МВД поступил тревожный звонок. Нападение совершено на остановке общественного транспорта посреди дня.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Напротив церкви близ Костомаровского моста в Москве произошла потасовка. В луже собственной крови был обнаружен неизвестный мужчина. Нападавший скрылся с места происшествия.
Как стало известно 5-tv.ru, личность пострадавшего была установлена. Тридцатитрехлетнего москвича госпитализировали в НИИ Склифосовского с ножевым ранением в живот. Жертва поножовщины находился в состоянии алкогольного опьянения и из-за полученных травм не мог рассказать о происшествии. Оперативники изучают камеры видеонаблюдения и ведут поиск свидетелей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv сообщал, что в Москве произошло жестокое убийство: готовящуюся к свадьбе девушку нашли мертвой спустя несколько дней после смерти.
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