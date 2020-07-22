Неизвестный пырнул ножом мужчину возле церкви в Москве

Напротив церкви близ Костомаровского моста в Москве произошла потасовка. В луже собственной крови был обнаружен неизвестный мужчина. Нападавший скрылся с места происшествия.

Как стало известно 5-tv.ru, личность пострадавшего была установлена. Тридцатитрехлетнего москвича госпитализировали в НИИ Склифосовского с ножевым ранением в живот. Жертва поножовщины находился в состоянии алкогольного опьянения и из-за полученных травм не мог рассказать о происшествии. Оперативники изучают камеры видеонаблюдения и ведут поиск свидетелей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv сообщал, что в Москве произошло жестокое убийство: готовящуюся к свадьбе девушку нашли мертвой спустя несколько дней после смерти.