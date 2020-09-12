Дочь Климовой показала смешное видео с танцующей в вечернем платье мамой

Дочь известной российской актрисы Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова опубликовала в разделе сторис в Instagram забавное видео с матерью. На кадрах звезда, одетая в роскошное вечернее платье в пол из темно-синего бархата гуляет, при этом напевая известную песню «Арам зам зам» и слегка пританцовывая.

«Главное — не упасть», — говорит Климова наследнице, передвигаясь в темноте.

18-летняя дочь актрисы не скрывает, что с иронией наблюдает за весельем своей мамы, которая в 42 года остается все такой же энергичной и заряженной энтузиазмом.

«Вот так выглядит мать четверых детей, если что», — обращается Елизавета Хорошилова к подписчикам за кадром.

Екатерина Климова трижды была замужем. Актриса успешно совмещает работу и воспитание четверых детей. Младшей наследнице сейчас всего четыре года, а старшей — 18 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники раскритиковали модный купальник Климовой.