«Как мешок»: в сети раскритиковали модный купальник Екатерины Климовой

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Молодцова Анна
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Актриса проводит свой отпуск в Турции вместе со старшей дочерью.

Фото, видео: Instagram @klimovagram

Екатерина Климова решила не отставать от многих своих коллег и тоже улетела на отдых в Турцию. Как рассказала актриса в своем Instagram-аккаунте, в отпуск она отправилась только в сопровождении своей старшей дочери, а остальные трое детей остались дома. В связи с этим у знаменитости появилось больше времени на себя любимую и фотосессии.

На одном из последних фото Климова появилась на фоне живописного водопада в бежевом купальнике, который полностью сливается с цветом кожи. На снимке можно заметить, что купальный костюм не очень плотно облегает фигуру актрису и кажется немного просторным, что и стало предметом «жаркого» обсуждения пользователей.

Instagram @klimovagram

Многие сочли, что для такой «статуэточки» как Климова подобные купальники совсем не к лицу и только портят ее идеальную фигуру.

«Купальник очень большой! И не Ваш!»;

«Купальник бабушкин?»;

«Купальник как мешок, а сама — прелесть!» — поделились своим мнение фолловеры.

Но не все были столь категоричны. Некоторые — особенно мужская часть представителей интернет-пространства — решили, что Климова прекрасна в любой одежде.

«Вы хоть в бабушкиных панталонах останетесь самой красивой женщиной страны»;

«Да какая разница какой купальник?! Четверо детей и фигура какая», — написали восторженные подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Климова восхитила поклонников необычной прической.

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