«Как мешок»: в сети раскритиковали модный купальник Екатерины Климовой
Актриса проводит свой отпуск в Турции вместе со старшей дочерью.
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Фото, видео: Instagram @klimovagram
Екатерина Климова решила не отставать от многих своих коллег и тоже улетела на отдых в Турцию. Как рассказала актриса в своем Instagram-аккаунте, в отпуск она отправилась только в сопровождении своей старшей дочери, а остальные трое детей остались дома. В связи с этим у знаменитости появилось больше времени на себя любимую и фотосессии.
На одном из последних фото Климова появилась на фоне живописного водопада в бежевом купальнике, который полностью сливается с цветом кожи. На снимке можно заметить, что купальный костюм не очень плотно облегает фигуру актрису и кажется немного просторным, что и стало предметом «жаркого» обсуждения пользователей.
Многие сочли, что для такой «статуэточки» как Климова подобные купальники совсем не к лицу и только портят ее идеальную фигуру.
«Купальник очень большой! И не Ваш!»;
«Купальник бабушкин?»;
«Купальник как мешок, а сама — прелесть!» — поделились своим мнение фолловеры.
Но не все были столь категоричны. Некоторые — особенно мужская часть представителей интернет-пространства — решили, что Климова прекрасна в любой одежде.
«Вы хоть в бабушкиных панталонах останетесь самой красивой женщиной страны»;
«Да какая разница какой купальник?! Четверо детей и фигура какая», — написали восторженные подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Климова восхитила поклонников необычной прической.
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