«Ножки огонь!» — Лобода показала сногсшибательную фигуру с необычного ракурса

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Анастасия Шадская
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Для новой фотосессии поп-дива выбрала бархатное мини-платье, которое подчеркнуло ее великолепные формы.

Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода в очередной раз порадовала фанатов откровенными снимками на своей странице в Instagram. Поп-дива провела фотосессию в мини-платье без бретелей, которое идеально подчеркнуло ее стройные ноги. Благодаря удачно выбранному фотографом ракурсу снизу, они казались очень длинными, что, безусловно, впечатлило подписчиков знаменитости.

«Пятничная прохлада разве повод отказаться от короткого платья?» — игриво поинтересовалась артистка.

Лобода также сообщила, что проведет время на концерте, и поинтересовалась планами своих подписчиков на вечер. Впрочем, образ светской львицы впечатлил фолловеров настолько, что они едва ли могли что-то сказать исполнительнице кроме комплиментов.

«Как всегда, сногсшибательна»;

«Вам не стыдно быть настолько красивой?»;

«Ножки огонь!» — отписались в комментариях восхищенные фанаты.

Instagram @lobodaofficial

Артистка не так давно показывала фанатам результаты своего похудения и тренировок. Если тогда Лобода в бикини вызвала в основном восхищенные отзывы, то теперь нашлись и те, кого стройность кумира заставила поволноваться.

«Очень худая»;

«Слишком худая. Уже не смотрится красиво»;

«Женщины Бухенвальда и Освенцима выглядели точно так же. Караул!» — отметили обеспокоенные юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлану Лободу и Александра Ревву заподозрили в романе.

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