Известный теннисист Медведев не сумел выйти в финал US Open
На фоне отмененных и перенесенных из-за пандемии соревнований внимание фанатов тенниса со всего мира приковано к Открытому чемпионату США.
Фото: www.globallookpress / Zhu Wei
Теннисист из России Даниил Медведев не смог выиграть в полуфинале US Open (Открытого чемпионата США). Принципиально важный матч в Нью-Йорке закончился его поражением австрийцу Доминику Тиму после почти трех часов на корте, пишет РИА Новости Спорт.
Медведев сделал 12 эйсов, а Тим — только два. Россиянину удалось обойти австрийского спортсмена не только по числу активно выигранных мячей (29:22), но и по двойным ошибкам (4:2). Количество невынужденных ошибок у Медведева также перекрыло показатели Тима (44:33).
Матч закончился со счетом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7) в пользу австрийца. В числе их встреч один на один Тим продолжает лидировать — три победы против одной у Медведева. На US Open-2019 Медведев смог дойти до финала, но в итоге проиграл его Рафаэлю Надалю. В этом году испанец отказался от участия в турнире из-за риска заражения коронавирусом.
Доминик Тим выступит в финале US Open. Его противником станет Александр Зверев — немецкий теннисист русского происхождения. Выход из полуфинала ему обеспечила победа над испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
Ранее 5-tv.ru писал про дисквалификацию Новака Джоковича с US Open из-за неспортивного поведения.
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