Новак Джокович принес извинения за неспортивное поведение на US Open — Видео

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Анастасия Шадская
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Спортсмена дисквалифицировали с турнира из-за попадания мячом в линейную судью.

Новак Джокович принес извинения за неспортивное поведение на US Open — Видео

Фото: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports TPX IMAGES OF THE DAY

Сербский теннисист попросил прощения за свое неспортивное поведение, которое привело к дисквалификации с соревнований US Open. Пост со словами извинения он опубликовал на своей странице в  Instagram.

«Эта ситуация меня очень расстроила и опустошила. Я проверил линейную судью, организаторы сказали мне, что она, слава Богу, в порядке. Мне ужасно жаль, что я причинил ей такой стресс. Это было ненамеренно. И так неправильно. Я не раскрою ее имени из уважения к ее личной жизни. Что касается дисквалификации, мне надо поработать над моим разочарованием и превратить это все в урок, чтобы вырасти, как игроку и как человеку. Я извиняюсь перед US Open и всеми, кого затронуло мое поведение. Я очень благодарен команде и моей семье и невероятную поддержку и моим фанатам за то, что они всегда рядом. Спасибо. И мне очень жаль", - написал спортсмен. 

Во время матча четвертого раунда серб проиграл свою подачу испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Не глядя по сторонам, он ударил по мячу, тот отлетел и попал в линейную судью.

Женщина от удара мяча упала. К ней сразу кинулись люди, включая самого Джоковича. Хотя она не пострадала, по правилам турнира теннисиста сняли с участия за неспортивное поведение. Его противник в итоге досрочно вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем матча между Денисом Шаповаловым из Канады и Давидом Гоффеном из Бельгии.

В то же время Джоковичу придется выплатить штраф. Кроме того, он лишился и всех уже заработанных на турнире призовых денег и рейтинговых очков. После матча он отказался идти на пресс-конференцию, за что также был «награжден» дополнительным штрафом.

US Open в Нью-Йорке стартовал 31 августа. Обычно он проводится последним в году после всех турниров Большого шлема. Но из-за пандемии «Ролан Гаррос» во Франции перенесли, а Уимблдон и вовсе отменили.

В турнире из-за риска распространения коронавируса не стали принимать участие многие именитые теннисисты. Среди них вторая ракетка мира среди мужчин Рафаэль Надаль и первая ракетка у женщин Эшли Барти.

Ранее 5-tv.ru писал, как Новак Джокович учил играть на карантине в теннис сковородкой.

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