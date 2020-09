Сербский теннисист попросил прощения за свое неспортивное поведение, которое привело к дисквалификации с соревнований US Open. Пост со словами извинения он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Эта ситуация меня очень расстроила и опустошила. Я проверил линейную судью, организаторы сказали мне, что она, слава Богу, в порядке. Мне ужасно жаль, что я причинил ей такой стресс. Это было ненамеренно. И так неправильно. Я не раскрою ее имени из уважения к ее личной жизни. Что касается дисквалификации, мне надо поработать над моим разочарованием и превратить это все в урок, чтобы вырасти, как игроку и как человеку. Я извиняюсь перед US Open и всеми, кого затронуло мое поведение. Я очень благодарен команде и моей семье и невероятную поддержку и моим фанатам за то, что они всегда рядом. Спасибо. И мне очень жаль", - написал спортсмен.

Во время матча четвертого раунда серб проиграл свою подачу испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Не глядя по сторонам, он ударил по мячу, тот отлетел и попал в линейную судью.

Top-seeded Novak Djokovic was defaulted from his fourth-round match at the #USOpen after he accidentally hit a line judge with a tennis ball Sunday. pic.twitter.com/TTstxZB2Jw