В Сочи стартовал российский кинофестиваль «Кинотавр», церемония открытия состоялась в пятницу, 11 сентября. Стать одним из членов жюри в этом году организаторы пригласили известную актрису Ирину Горбачеву, которая играла в сериале «Чики», фильмах «Аритмия», «Я худею» и многих других.

В условиях пандемии формат фестиваля пришлось немного изменить. Он проходит как деловой форум, участникам которого приходится соблюдать все меры ограничений. В интервью 5-tv.ru артистка отметила, что крайне недовольна установленными правилами.

«Меня это раздражает просто. Просто бесит, блин. Я считаю, что это неправильно», — призналась Горбачева.

По ее мнению, то, что происходит — это профанация, поскольку работникам культуры приходится держаться на дистанции друг от друга, в то время как все остальные этого не делают.

«В метро, в самолетах — где угодно. В аэропорту, на паспортном контроле — нигде не соблюдают (дистанцию — Прим.ред.), а вот мы почему-то должны не пускать зрителя, почему-то мы должны садиться в шахматном порядке и устраивать весь этот бред. Я, Баба Яга против!» — заявила Ирина Горбачева.

«Кинотавр» проведут на нескольких сочинских концертных и городских площадках. Закрытие фестиваля состоится 18 сентября. Мероприятие было организовано на несколько месяцев позже обычного из-за пандемии: изначально его собирались провести в июне.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ирина Горбачева появилась на красной дорожке фестиваля в элегантном платье с открытыми плечами.