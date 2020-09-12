«Баба Яга против!» — Горбачева требует отменить коронавирусные ограничения для работников культуры
Звезда сериала «Чики», фильмов «Аритмия», «Я худею» и других призналась, что необходимость соблюдать дистанцию на мероприятии ее раздражает.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
В Сочи стартовал российский кинофестиваль «Кинотавр», церемония открытия состоялась в пятницу, 11 сентября. Стать одним из членов жюри в этом году организаторы пригласили известную актрису Ирину Горбачеву, которая играла в сериале «Чики», фильмах «Аритмия», «Я худею» и многих других.
В условиях пандемии формат фестиваля пришлось немного изменить. Он проходит как деловой форум, участникам которого приходится соблюдать все меры ограничений. В интервью 5-tv.ru артистка отметила, что крайне недовольна установленными правилами.
«Меня это раздражает просто. Просто бесит, блин. Я считаю, что это неправильно», — призналась Горбачева.
По ее мнению, то, что происходит — это профанация, поскольку работникам культуры приходится держаться на дистанции друг от друга, в то время как все остальные этого не делают.
«В метро, в самолетах — где угодно. В аэропорту, на паспортном контроле — нигде не соблюдают (дистанцию — Прим.ред.), а вот мы почему-то должны не пускать зрителя, почему-то мы должны садиться в шахматном порядке и устраивать весь этот бред. Я, Баба Яга против!» — заявила Ирина Горбачева.
«Кинотавр» проведут на нескольких сочинских концертных и городских площадках. Закрытие фестиваля состоится 18 сентября. Мероприятие было организовано на несколько месяцев позже обычного из-за пандемии: изначально его собирались провести в июне.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ирина Горбачева появилась на красной дорожке фестиваля в элегантном платье с открытыми плечами.
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