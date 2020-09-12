Открытие фестиваля «Кинотавр-2020»: ТОП-5 самых эффектных нарядов знаменитостей

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Василий Заика
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11 сентября в Сочи состоялась традиционная красная дорожка главного кинематографического мероприятия страны.

Открытие фестиваля «Кинотавр-2020»: ТОП-5 самых эффектных нарядов знаменитостей

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Открытие фестиваля «Кинотавр-2020» состоялось 11 сентября в Сочи. В этот же день прошла без зрителей традиционная красная дорожка главного киносмотра страны. Мероприятие в этом году из-за угрозы распространения коронавируса перенесли с июня на сентябрь. Участники 31-го по счету «Кинотавра» неукоснительно соблюдают меры самосохранения: в зале зрителей рассаживают через одного, а разного рода вечеринки и after-party отменили вовсе.

Торжественная церемония открытия кинофестиваля состоялась при участии Катерины Шпица, Алены Свиридовой, Ирины Горбачевой, Светланы Камыниной, Ирины Носовой и других знаменитостей. Каждая представительница российского шоу-бизнеса старалась блеснуть своим «луком». 5-tv.ru публикует ТОП-5 самых эффектных нарядов знаменитостей.

Катерина Шпица

Звезда фильма «Поддубный» Катерина Шпица появилась на красной дорожке в пышном платье. 34-летняя уроженка Перми и в кулуарах, и на людях, наслаждалась своим нарядом, подчеркивающим красивые плечи и грудь.

Алена Свиридова

Певица и композитор Алена Свиридова пришла на мероприятие в белом платье с запахом и черным клатчем. Знаменитость выглядела достаточно эффектно и светилась в лучезарной улыбке.

Ирина Горбачева

Исполнительница главной роли в фильме «Аритмия» Ирина Горбачева остановила выбор наряда на элегантном платье с открытыми плечами. Черты лица актрисы подчеркивал яркий и в то же время достаточно скромный макияж.

Светлана Камынина

«Главврач Анастасия Кисегач» Светлана Камынина прошлась по красной дорожке «Кинотавра-2020» в эффектном черном платье с двумя вырезами. Ослепительная улыбка и соответствующая образу прическа придавали актрисе шарма.

Ирина Носова

Звезда сериала «Чики» Ирина Носова пожаловала кинофестиваль в темно-коричневом наряде с наполовину открытой спиной. Спереди наряд, благодаря вырезу, заставлял фантазировать созерцателей о зоне декольте.

31-й Открытый Российский кинофестиваль «Кинотавр» продлится в городе-курорте Сочи до 18 сентября.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 звездных пар с разницей в возрасте больше, чем у Арзамасовой и Авербуха.

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