Союз Плутона с Юпитером и Черная Луна. Финансовый гороскоп на осень для всех знаков зодиака

Финансовый гороскоп на осень для представителей всех знаков зодиака составила астролог Марина Мещерская. По ее словам, в предстоящие месяцы всех нас ожидает продолжение событий, которые начались весной 2020 года. До конца года еще произойдет третье соединение Плутона и Юпитера, это будет в конце октября — в ноябре, и в этот период финансовая ситуация для всего мира будет не самой благоприятной.

«Нам еще придется пережить финансовые кризисы, и, как мы уже видим, тенденции показывают и планеты, что и во всем мире, и также и нам еще придется пережить и повышение цен на продукты питания и другие товары и, к огромному сожалению, рост евро-доллара по отношению к рублю», — предсказывает астролог.

Кроме того, в октябре, когда произойдет соединение Плутона и Юпитера, могут быть серьезные кризисы. В знак Тельца, который отвечает за стабильность в мире войдет Черная Луна. А Черная Луна — это показатель еще больших финансовых проблем. Она будет находиться в этом знаке на протяжении девяти месяцев, и в это время могут приниматься эмоциональные и не рассчитанные логически решения, связанные с деньгами.

Причем это касается как государственных структур, так и кошелька каждого конкретного человека. Поэтому астролог рекомендует всем с октября и в последующие девять месяцев трижды подумать, прежде чем совершать какую-либо крупную покупку, постараться не брать кредиты и не совершать крупных финансовых сделок, если они предварительно семь раз не обдуманы и не просчитаны все возможные последствия.

Всем, кто планирует этой осенью совершить какие-то важные поездки, сделки, провести переговоры, нужно иметь в виду, что с 14 октября по 4 ноября наступит очередной период ретроградности Меркурия, поэтому все подобные дела лучше перенести на более ранний или более поздний срок — из-за большой вероятности совершить ошибку.

Овен

Вы умеете действовать активно, и эта осень для вас — самое лучшее время для того, чтобы проявить дерзость и продвигаться к выбранной цели, занимаясь тем, что вы любите больше всего. Действуйте, это у вас сейчас будет получаться как ни у кого. Однако имейте в виду, что до 4 октября Черная Луна находится в вашем знаке, а потому для тех людей, которые родились в последней декаде знака Овен, есть большая вероятность совершить ошибку.

Телец

Уран, который сейчас находится в знаке Тельца, заставляет менять свою жизнь. Принимайте решения, меняйте свою жизнь, ситуация будет успешной. Но, как вы это умеете делать, постарайтесь просчитать все заранее и несколько раз подумайте, прежде чем действовать.

Близнецы

Вы прекрасно умеете делать несколько дел одновременно и оперировать информацией. Если этой осенью решите отказаться от чего-то неважного, в вашу жизнь может прийти что-то более интересное, перспективное и полезное. Так что подумайте, стоит ли держаться за те вещи, которые вам уже неинтересны и не приносят удовлетворения.

Рак

Вам предстоящей осенью будет тяжело, придется принимать важные решения и отказываться от чего-то важного для достижения стабильности. Раки, родившиеся в последней декаде знака, будут испытывать на себе особое давление. Вам понадобятся терпение, удача и поддержка близких.

Лев

Именно сейчас вы имеете возможность максимально проявить свою активность и достичь огромных результатов. Не ждите, действуйте, тогда вы достигните успеха, в том числе и финансового. Но прежде подумайте, все ли из того, что вы тянете сейчас на себе, вам действительно нужно. Возможно, от чего-то стоит освободиться, чтобы в вашу жизнь пришло что-то лучшее.

Дева

У вас есть уникальная возможность извлечь пользу из всей той ситуации, которая сейчас происходит. Да, на вас лежит большая ответственность. Да, у вас много дел. Но, в отличие от многих других знаков зодиака, у вас есть реальная возможность реализовать те цели и задачи, которые вы для себя ставите.

Весы

Предстоящей осенью вы будете находиться под серьезным давлением и вам потребуется собрать все силы в кулак. Постарайтесь держаться и использовать все возможные ресурсы, чтобы пройти этот сложный период с наименьшими потерями.

Скорпион

Родившиеся в первой декаде, будьте внимательны, не надо рушить весь мир, принимать скоропалительные решения и совершать необдуманные поступки. Постарайтесь понять, действительно ли вы хотите изменений, о которых мечтаете сейчас. Вы можете наломать дров. У остальных Скорпионов будет возможность использовать свои шансы для достижения поставленных целей, но не стоит забывать об осторожности.

Стрелец

Вы сейчас на коне. Марс, главная планета активности, которая заставляет нас действовать дерзко и активно, находится сейчас в тригоне к Стрельцу, и у вас есть все шансы добиться прекрасных результатов, если вы будете деятельны.

Козерог

В этом году на вас свалилось много вопросов и проблем, которые необходимо было решить. Если вы еще держитесь и стремитесь к реализации своих планов, вы можете выйти победителем из этой борьбы. Подождите до конца года, и все усилия, которые вы приложили ранее, воздадутся вам сторицей.

Водолей

В вашей жизни этой осенью все будет идти своим чередом, и, в принципе, глобальных потрясений не предвидится. Главное — постараться не рубить с плеча и не действовать слишком прямолинейно, стараясь переломить ситуацию. Просто живите как живется.

Рыбы

Вы должны быть максимально настроены на волну. Если чувствуете, что появляются какие-то новые возможности, обязательно используйте их. Имейте в виду, что они не будут ждать вас.

Ранее астролог Марина мещерская рассказала 5-tv.ru, какие дни осени будут благоприятными, а какие нет, по лунному календарю.