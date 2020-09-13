На «Кинотавре» состоялась премьера фильма про доктора Лизу

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Молодцова Анна
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Роль трагически погибшей Елизаветы Глинки сыграла Чулпан Хаматова.

На «Кинотавре» состоялась премьера фильма про доктора Лизу

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

На 31-м фестивале «Кинотавр» в Сочи прошла премьера фильма «Доктор Лиза». Как сообщает ТАСС, картина режиссера Оксаны Карас участвует в основном конкурсе фестиваля.

Главную роль в фильме исполнила Чулпан Хаматова. Именно она представила киноленту, поблагодарив всех ее создателей. Актриса отметила, что время, проведенное на съемках фильма, было для нее «чудесным». После премьеры Хаматова попросила зрителей задержаться в зале, чтобы посмотреть клип ее фонда «Подари жизнь» на песню Земфиры.

По словам режиссера Оксаны Карас, фильм повествует, прежде всего, о добре, так как Елизавета Глинка была «удивительно добрым и сильным человеком».

На премьеру в Сочи, среди прочих, приехал также муж доктора Лизы — Глеб Глинка.

Фильм «Доктор Лиза» рассказывает об одном дне из жизни врача-реаниматолога и общественного деятеля. В картине, помимо Чулпан Хаматовой, снялись Константин Хабенский, Юлия Ауг, Андрей Бурковский, Тимофей Трибунцев и другие. Известно, что голос погибшей Глинки создатели фильма восстановили при помощи нейросети. Для этого были использованы архивы с видео- и аудио- интервью доктора Лизы.

В широкий прокат фильм выйдет 22 октября.

Доктор Лиза (Елизавета Глинка) была создателем и главой фонда «Справедливая помощь». Работала с хосписами, помогала тяжелобольным детям, оказывала гуманитарную помощь жителям Донбасса и Сирии. В 2016 году погибла в авиакатастрофе. Самолет Минобороны РФ, на борту которого находилась врач, разбился над Черным морем.

Ранее 5-tv.ru писал о самых эффектных нарядах звезд на открытии фестиваля «Кинотавр-2020».

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