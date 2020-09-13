Владимир Путин поздравил работников отрасли с Днем танкиста

|
Софья Зуева
49

В 2020 году Россия отмечает столетие отечественного танкостроения.

Владимир Путин поздравил работников отрасли с Днем танкиста

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Президент России Владимир Путин поздравил всех причастных россиян с Днем танкиста. Отрасль оборонно-промышленного комплекса в этом году отмечает столетие. Телеграмма в адрес работников и ветеранов танкостроения опубликована на официальном сайте Кремля.

«Мы отдаем дань памяти и безмерного уважения талантливым ученым, инженерам и военным специалистам, которые стояли у истоков рождения отрасли, а затем создавали и внедряли в производство передовые образцы боевых машин, прославивших нашу страну как одного из признанных лидеров мирового танкостроения», — заявил глава страны.

Также он отметил, что во многом благодаря неустанному труду работников отрасли во времена Великой Отечественной войны удалось добиться качественного преимущества отечественных боевых машин над противником. Вклад этих людей в Великую Победу неоценим, считает Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что на сегодняшний день танкостроение представляет собой очень современное, высокотехнологическое производство, в котором сочетается огромный опыт прошлого и новейшие решения будущего. Благодаря этому в стране продолжают создавать танки нового поколения с уникальными характеристиками, превосходящими зарубежные аналоги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об истории и традициях Дня танкиста.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:13
Почему браки по расчету оказываются крепче браков по любви — ответ психолога
12:01
Помпео выразил беспокойство заходом военных кораблей РФ в порты Кипра
11:44
Дарья Мороз показала фото с подросшей сводной сестрой
11:29
Владимир Путин поздравил работников отрасли с Днем танкиста
11:14
«Секс — первая ступень»: Седокова высказалась о животной химии между влюбленными
10:59
Избран первый губернатор в рамках единого дня голосования

Сейчас читают

ТОП-6 знаков зодиака, представители которых постоянно изменяют
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок