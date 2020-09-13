Владимир Путин поздравил работников отрасли с Днем танкиста

Президент России Владимир Путин поздравил всех причастных россиян с Днем танкиста. Отрасль оборонно-промышленного комплекса в этом году отмечает столетие. Телеграмма в адрес работников и ветеранов танкостроения опубликована на официальном сайте Кремля.

«Мы отдаем дань памяти и безмерного уважения талантливым ученым, инженерам и военным специалистам, которые стояли у истоков рождения отрасли, а затем создавали и внедряли в производство передовые образцы боевых машин, прославивших нашу страну как одного из признанных лидеров мирового танкостроения», — заявил глава страны.

Также он отметил, что во многом благодаря неустанному труду работников отрасли во времена Великой Отечественной войны удалось добиться качественного преимущества отечественных боевых машин над противником. Вклад этих людей в Великую Победу неоценим, считает Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что на сегодняшний день танкостроение представляет собой очень современное, высокотехнологическое производство, в котором сочетается огромный опыт прошлого и новейшие решения будущего. Благодаря этому в стране продолжают создавать танки нового поколения с уникальными характеристиками, превосходящими зарубежные аналоги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об истории и традициях Дня танкиста.