Екатерина Климова в бикини сделала стойку на голове
Актриса показала чудеса гибкости в хаммаме во время отдыха в Турции.
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Фото, видео: Instagram @klimovagram
Прекрасной форме 42-летней Екатерины Климовой в который раз позавидовали тысячи женщин после того, как она похвасталась стойкой на голове. Актриса наслаждается отдыхом в пятизвездочном отеле турецкого курорта Сиде. Звезда проводит время в свое удовольствие, но держит себя в руках, для чего занимается спортом. В том числе для этого она отправилась в хаммам.
Стоя в белом купальнике посреди зала турецкого спа-комплеса, Климова показала чудеса гибкости и ловкости. Снимки свох занятий она выложила в Instagram.
В солнечную страну Екатерина улетела вместе со старшей дочерью Елизаветой, которая недавно поступила на факультет журналистики в МГУ. Девушка не захотела идти по стопам мамы, поскольку с детства знакома с обратной стороной ее профессии.
С отцом Лизы ювелиром Ильей Хорошиловым — свой школьной любовью — Климова развелась в 2004 году после начала романа с партнером по съемочной площадке Игорем Петренко. Брак актеров продлился почти десять лет. Екатерина подарила мужу и коллеге двух сыновей — Матвея и Корнея. В 2015-м знаменитость вышла замуж за актера Гелу Месхи и родила ему дочь Беллу. Но спустя четыре года и этот брак распался.
Ранее 5-tv.ru писал, что Климовой запретили рожать детей из-за «стройной фигуры».
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