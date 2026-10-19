«Первым позвонил Арсений»: как дети Валерии поздравили Пригожина с Днем отца

Сын Валерии Арсений Шульгин первым поздравил отчима Иосифа Пригожина с Днем отца

Народная артистка России Валерия в интервью 5-tv.ru рассказала, как ее супруга и продюсера Иосифа Пригожина поздравили с Днем отца. По ее словам, первым позвонил ее младший сын от прошлого брака Арсений Шульгин.

«Вот из тех, кого знаю, потому что мы еще даже толком не общались, первый позвонил Арсений. Сказал: «Ты заслуживаешь того…» Ой, он так растрогался: «Меня Сеня поздравил прямо с утра пораньше», — поделилась певица.

Валерия добавила, что они с супругом тоже поздравили Арсения, поскольку он сам уже является отцом. 27-летний Шульгин счастлив с возлюбленной Лианой Волковой, которая подарила ему дочь Селин и сына Мирона.

До встречи с Пригожиным Валерия десять лет состояла в браке с продюсером Александром Шульгиным, отцом Арсения, его старшего брата Артемия и сестры Анны. Певица публично рассказывала о домашнем насилии в семье, говорила, что муж избивал ее, запирал в собачьем вольере и унижал. В 2002 году она ушла от него, забрав детей.

С Иосифом Пригожиным певица познакомилась после развода, все началось с подписания контракта о сотрудничестве, но благодаря настойчивости по уши влюбившегося коллеги в 2004 году состоялась свадьба. Пригожин принял детей Валерии как родных. Дочь Анна, известная под псевдонимом SHENA, говорила, что отчим «заменил им отца» и что она называет его «батькой». Сам Иосиф неоднократно подчеркивал, что считает пасынков и падчерицу своими детьми, хотя и не пытался заменить им биологического отца.

Александр Шульгин после развода прекратил общение с детьми и, по данным СМИ, не выплачивал алименты. Валерия и Пригожин вместе уже более 20 лет, их союз считается одним из самых прочных в российском шоу-бизнесе.

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