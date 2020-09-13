Выкладывая фото и видео с отдыха на курорте, знаменитости рассчитывают получить многочисленные комплименты, но зачастую «эффект» оказывается обратным. Кого-то фанаты критикуют за слишком объемные формы, кого-то — за чрезмерную откровенность, а вот актрису Екатерину Климову публика любезно попросила «больше не рожать детей». А все потому, что ее фигура «слишком хороша», чтобы подвергать ее «столь серьезным испытаниям», пишет Утро.ру.

То самое фото, вызвавшее бурную реакцию поклонников селебрити, сейчас красуется на ее страничке в Instagram. В центре композиции — очаровательная Климова в купальнике модного нюдового цвета позирует на фоне водопада.

«Только когда приезжаешь на отдых без детей, приходит понимание, как важно, чтобы в отеле был тихий бассейн», — иронично подметила Екатерина, воспитывающая четверых наследников.

«Красавица! Если хотите сохранить фигуру, то остановитесь на четверых детях. После пятой беременности я очень сильно прибавила в весе…»

«Покажите мне хоть одну женщину, у которой четверо детей и такая фигура! Просто фантастическая!»

«Самая красивая в России! Вы — мой идеал!» — обращались фолловеры к актрисе.

Ранее 5-tv.ru показал необычное фото Екатерины Климовой с ягодками в волосах, вызвавшее бурную реакцию в сети.