«Самая красивая в России!» — Климовой запретили рожать детей из-за «стройной фигуры»

|
Виктория Андреева
49

Изящные формы известной актрисы свели с ума ее поклонников.

Фото, видео: ТАСС / Невар Виталий, Instagram @ klimovagram

Выкладывая фото и видео с отдыха на курорте, знаменитости рассчитывают получить многочисленные комплименты, но зачастую «эффект» оказывается обратным. Кого-то фанаты критикуют за слишком объемные формы, кого-то — за чрезмерную откровенность, а вот актрису Екатерину Климову публика любезно попросила «больше не рожать детей». А все потому, что ее фигура «слишком хороша», чтобы подвергать ее «столь серьезным испытаниям», пишет Утро.ру.

То самое фото, вызвавшее бурную реакцию поклонников селебрити, сейчас красуется на ее страничке в Instagram. В центре композиции — очаровательная Климова в купальнике модного нюдового цвета позирует на фоне водопада.

«Только когда приезжаешь на отдых без детей, приходит понимание, как важно, чтобы в отеле был тихий бассейн», — иронично подметила Екатерина, воспитывающая четверых наследников.

«Красавица! Если хотите сохранить фигуру, то остановитесь на четверых детях. После пятой беременности я очень сильно прибавила в весе…»

«Покажите мне хоть одну женщину, у которой четверо детей и такая фигура! Просто фантастическая!»

«Самая красивая в России! Вы — мой идеал!» — обращались фолловеры к актрисе.

Ранее 5-tv.ru показал необычное фото Екатерины Климовой с ягодками в волосах, вызвавшее бурную реакцию в сети.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:34
Усатый Иосиф Пригожин в шуточной форме рассказал, о ком до сих пор мечтает
0:18
«Роскосмос» не изменил орбиту МКС во избежание столкновения со спутником США
0:02
Что можно и нельзя делать 14 сентября в день Семена-летопроводца
23:50
«Самая красивая в России!» — Климовой запретили рожать детей из-за «стройной фигуры»
23:36
«Выезжаю!» — рассыпавшиеся банки пива перекрыли движение на трассе М-4 «Дон»
23:20
«Мать в форме»: Асмус в коротких шортах и корсете сделала тройное сальто

Сейчас читают

«Жду от тебя сигнала»: вскрылась переписка Тарзана с беременной любовницей
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок