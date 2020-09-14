Очередная волна протестов захлестнула столицу Белоруссии

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По итогам дня, были задержаны около 400 человек.

Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия; 5-tv.ru

Минск захлестнула очередная волна протестов. На улицы вышли больше ста тысяч человек. После марша по проспекту Независимости толпа отправилась в поселок Дрозды, где находится одна из резиденций Александра Лукашенко, а также дома министров и руководителей силовых структур. Путь колонне перегородили кордоны ОМОНа.

«Граждане своими действиями вы нарушаете общественный порядок», — предупреждают правоохранители.

«Дайте нам погулять, пожалуйста», — дерзят граждане.

Протестующие попытались построить баррикады на проезжей части, используя дорожные ограждения и знаки. Как сообщили в МВД, 400 человек были задержаны. Акции протеста прошли и в других городах. Так, в Бресте силовики применили водометы, чтобы разблокировать улицу, перекрытую протестующими.

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