Очередная волна протестов захлестнула столицу Белоруссии
По итогам дня, были задержаны около 400 человек.
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Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия; 5-tv.ru
Минск захлестнула очередная волна протестов. На улицы вышли больше ста тысяч человек. После марша по проспекту Независимости толпа отправилась в поселок Дрозды, где находится одна из резиденций Александра Лукашенко, а также дома министров и руководителей силовых структур. Путь колонне перегородили кордоны ОМОНа.
«Граждане своими действиями вы нарушаете общественный порядок», — предупреждают правоохранители.
«Дайте нам погулять, пожалуйста», — дерзят граждане.
Протестующие попытались построить баррикады на проезжей части, используя дорожные ограждения и знаки. Как сообщили в МВД, 400 человек были задержаны. Акции протеста прошли и в других городах. Так, в Бресте силовики применили водометы, чтобы разблокировать улицу, перекрытую протестующими.
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