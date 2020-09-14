А в Дагестане строители случайно зачерпнули ковшом экскаватора целую груду человеческих останков. Под землей обнаружилась древняя гробница. Судя по черепам, вместе со взрослыми были захоронены и дети.

Таинственную комнату в селе Уркарах обнаружили случайно. Во время земляных работ, экскаватор приоткрыл древнюю гробницу. Там в яме, люди увидели такое, что экскаваторщик испугался и сразу же уехал, отказался работать дальше.

Смельчаки когда спустились — нашли кое-что очень интересное и для ученых.

Секреты тайной комнаты разгадывал Мурад Магомедов.