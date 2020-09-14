Рената Литвинова в жемчугах назвала свой способ борьбы с коронавирусом

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Анастасия Шадская
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Шуточный совет актрисы и режиссера пришелся по душе ее многочисленным поклонникам, как и само украшение.

Рената Литвинова в жемчугах назвала свой способ борьбы с коронавирусом

Фото: ТАСС / Григоров Гавриил

Актриса Рената Литвинова выложила у себя на странице в Instagram кадры с новой фотосессии. Под одним из снимков авторства фотографа Ольги Тупоноговой-Волковой она написала «рецепт» по борьбе с эпидемиями.

«Волшебное покачивание жемчужин в маске останавливает бактерии и вирусы», — пошутила Литвинова.

На снимке режиссер предстала вся в черном. Из украшений на ней лишь «маска» из жемчуга от Bvlgari на лице.

 
 
 
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Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

Фото для издания «РБК Стиль» привлекло внимание комментаторов.

«Путем колебания возвращает их откуда пришли»;

«Какая же вы нереальная»;

«Люблю жемчужины!»;

«Наконец-то мы спасены», — написали они.

Рената Литвинова недавно была во Франции, куда летала в короткий отпуск. Она провела его с дочкой Ульяной Добровской, студенткой из Антверпена. Девушка сейчас живет в Бельгии.

Ранее 5-tv.ru показывал фото Ренаты Литвиновой в купальнике с отдыха.

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