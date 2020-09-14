Рената Литвинова в жемчугах назвала свой способ борьбы с коронавирусом
Шуточный совет актрисы и режиссера пришелся по душе ее многочисленным поклонникам, как и само украшение.
Фото: ТАСС / Григоров Гавриил
Актриса Рената Литвинова выложила у себя на странице в Instagram кадры с новой фотосессии. Под одним из снимков авторства фотографа Ольги Тупоноговой-Волковой она написала «рецепт» по борьбе с эпидемиями.
«Волшебное покачивание жемчужин в маске останавливает бактерии и вирусы», — пошутила Литвинова.
На снимке режиссер предстала вся в черном. Из украшений на ней лишь «маска» из жемчуга от Bvlgari на лице.
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Фото для издания «РБК Стиль» привлекло внимание комментаторов.
«Путем колебания возвращает их откуда пришли»;
«Какая же вы нереальная»;
«Люблю жемчужины!»;
«Наконец-то мы спасены», — написали они.
Рената Литвинова недавно была во Франции, куда летала в короткий отпуск. Она провела его с дочкой Ульяной Добровской, студенткой из Антверпена. Девушка сейчас живет в Бельгии.
Ранее 5-tv.ru показывал фото Ренаты Литвиновой в купальнике с отдыха.
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