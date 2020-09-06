«Нечего стесняться»: Рената Литвинова выложила «предельно честное фото» в купальнике

Рената Литвинова в последнее время часто балует своих поклонников довольно смелыми фото. Не так давно актриса и режиссер поделилась, как проводит отдых во Франции, выложив снимок в купальнике на фоне моря. Однако тогда она решила не показывать фанатам свои ноги, удачно выбрав ракурс. В этот же раз Литвинова предстала во всей красе — ее дочь Ульяна сфотографировала маму в полный рост.

«Предельно честное фото, снятое „доброй дочкой“ — гантеля осталась за кадром — я ее сфотографировала отдельно», — написала сценарист в своем Instagram-аккаунте.

На фото Литвинова в черном купальнике и солнцезащитных очках изображена на живописном фоне. Пользователи тут же принялись разглядывать фигуру звезды, признав, что 53-летняя Литвинова выглядит потрясающе.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

«За такую честность только гордиться можно: вы в отличной форме»;

«Нечего стесняться, все суперкрасиво»;

«Фигурка-прелесть! Вы говорили, что не любите заниматься спортом. Наверное-это гены!»;

«С такой фигурой надо голой ходить», — восхитились юзеры.

Хотя не все разделили энтузиазм воздыхателей актрисы. Кое-кто разглядел целлюлит, а отдельные подписчики и вовсе посчитали, что «такие бедра лучше не показывать».

Ранее 5-tv.ru писал, чем занимается дочь Ренаты Литвиновой 19-летняя Ульяна.