«Нечего стесняться»: Рената Литвинова выложила «предельно честное фото» в купальнике
Подписчики принялись бурно обсуждать фигуру актрисы.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall. @ulianadobrovskaya
Рената Литвинова в последнее время часто балует своих поклонников довольно смелыми фото. Не так давно актриса и режиссер поделилась, как проводит отдых во Франции, выложив снимок в купальнике на фоне моря. Однако тогда она решила не показывать фанатам свои ноги, удачно выбрав ракурс. В этот же раз Литвинова предстала во всей красе — ее дочь Ульяна сфотографировала маму в полный рост.
«Предельно честное фото, снятое „доброй дочкой“ — гантеля осталась за кадром — я ее сфотографировала отдельно», — написала сценарист в своем Instagram-аккаунте.
На фото Литвинова в черном купальнике и солнцезащитных очках изображена на живописном фоне. Пользователи тут же принялись разглядывать фигуру звезды, признав, что 53-летняя Литвинова выглядит потрясающе.
«За такую честность только гордиться можно: вы в отличной форме»;
«Нечего стесняться, все суперкрасиво»;
«Фигурка-прелесть! Вы говорили, что не любите заниматься спортом. Наверное-это гены!»;
«С такой фигурой надо голой ходить», — восхитились юзеры.
Хотя не все разделили энтузиазм воздыхателей актрисы. Кое-кто разглядел целлюлит, а отдельные подписчики и вовсе посчитали, что «такие бедра лучше не показывать».
Ранее 5-tv.ru писал, чем занимается дочь Ренаты Литвиновой 19-летняя Ульяна.
Читайте также
87%
-0.29 89.04
-0.10
Нашли ошибку?