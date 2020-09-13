«Вся в мать!»: 19-летняя дочь Ренаты Литвиновой показала пляжное фото
Ульяна Добровская отдыхает на Корсике вместе со знаменитой матерью.
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Фото, видео: Instagram @ulianadobrovskaya
Единственная дочь режиссера, сценариста и актрисы Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская опубликовала смелый снимок на своей страничке в Instagram. На фото с пляжа она позирует в раздельном купальнике, смело демонстрируя всем свою фигуру.
«Назад на Корсику», — подписала она пост.
Ульяна родилась в 2001 году от брака Ренаты Литвиновой с бизнесменом Леонидом Добровским. После развода родителей она осталась жить с матерью и в конечном итоге пошла по ее стопам. На счету 19-летней девушки уже несколько ролей в кино.
Кроме того, она продолжает учиться. Раньше она жила в Великобритании и Франции, благодаря чему выучила французский и английский языки. Сейчас получает образование в бельгийском Антверпене и осваивает фламандский.
Поклонники девушки и ее звездной матери не смогли пройти мимо такого фото.
«Как же вы похожи на маму!»;
«Вся в мать»;
«Здесь Уля очень похожа на папу. Лицом. Фигурка классная!» — написали они в комментариях.
Известно, что у Ренаты Литвиновой есть собственное жилье во Франции, чтобы быть ближе к дочке, проживающей большую часть года в Европе. 1 сентября звезда улетела на отдых, чтобы провести время с наследницей.
Ранее 5-tv.ru показывал фото Ренаты Литвиновой в купальнике.
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