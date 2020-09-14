Телеведущий и шоумен Максим Галкин поделился в сторис в Instagram уморительным видео со своим сыном Гарри. На нем первоклассник изображает преследующих звезд фотографов.

«Улыбнитесь! Папарацци накинулась на вас! Чик-чик-чик!» — радостно бросился в сторону отца Гарри с собранной из конструктора «камерой».

Instagram @maxgalkinru

Про внимание к своей персоне дети Галкина и певицы Аллы Пугачевой знают не понаслышке. С момента своего рождения в 2013 году от суррогатной матери близнецы Гарри и Лиза стали любимой темой для обсуждения российских пользователей сети.

Снимков папарацци с близнецами Галкиными не так много. Большую часть времени они проводили в родительском замке в деревне Грязь за высоким забором. Но каждый их редкий выход в свет производил фурор.

Весной шоумен показывал, как маленькая Лиза отреагировала на его попытку вторжения в ее личное пространство.

«Нет входов папараццию!» — со знанием дела заявила тогда девочка.

В этом году наследники Галкина и Примадонны пошли в первый класс дорогой частной гимназии. 18 сентября они будут отмечать семилетие.

Ранее 5-tv.ru писал, как дети Галкина и Пугачевой привыкают к школе.