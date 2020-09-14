«Папарацци накинулась на вас!» — Гарри Галкин насмешил отца на видео
Сыну Аллы Пугачевой и юмориста скоро исполнится семь лет.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Телеведущий и шоумен Максим Галкин поделился в сторис в Instagram уморительным видео со своим сыном Гарри. На нем первоклассник изображает преследующих звезд фотографов.
«Улыбнитесь! Папарацци накинулась на вас! Чик-чик-чик!» — радостно бросился в сторону отца Гарри с собранной из конструктора «камерой».
Про внимание к своей персоне дети Галкина и певицы Аллы Пугачевой знают не понаслышке. С момента своего рождения в 2013 году от суррогатной матери близнецы Гарри и Лиза стали любимой темой для обсуждения российских пользователей сети.
Снимков папарацци с близнецами Галкиными не так много. Большую часть времени они проводили в родительском замке в деревне Грязь за высоким забором. Но каждый их редкий выход в свет производил фурор.
Весной шоумен показывал, как маленькая Лиза отреагировала на его попытку вторжения в ее личное пространство.
«Нет входов папараццию!» — со знанием дела заявила тогда девочка.
В этом году наследники Галкина и Примадонны пошли в первый класс дорогой частной гимназии. 18 сентября они будут отмечать семилетие.
Ранее 5-tv.ru писал, как дети Галкина и Пугачевой привыкают к школе.
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