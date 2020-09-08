«Полегче стало»: Дети Галкина и Пугачевой рассказали о первых днях в школе

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Софья Зуева
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Близнецы Гарри и Лиза в этом году пошли в первый класс.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин души не чает в своих детях, которых воспитывает вместе с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой. О первых днях, проведенных в стенах учебного заведения, их наследники говорят без особого энтузиазма. Но артисту все же удалось выудить небольшой рассказ на эту тему.

Видеоролик с ответами своих детей на душещипательную тему известный юморист разместил в Instagram.

Находясь за кадром, Галкин поинтересовался у первоклашек, как у них дела в школе. Гарри только и проронил, что все в порядке. Лиза оказалась немного многословнее.

Расположившись на ступеньках дорогостоящего замка, который Галкин с Пугачевой построили несколько лет назад в Подмосковье, дочь поделилась своими впечатлениями.

«Сегодня? Все хорошо. Послушай, папочка, сегодня мне было полегче. Потому что мы уже привыкли, и все остальное было — ОК. Нечего говорить тут! Все было прекрасно!», — рассказала наследница звездной пары.

Instagram @maxgalkinru

Лиза и Гарри ходят не в простую школу. Для них Галкин и Пугачева выбрали элитное учреждение в Московской области. Годовое обучение знаменитым родителям обойдется примерно в три миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как прошла школьная линейка детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

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