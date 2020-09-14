Папунаишвили отреагировал на слухи о разводе

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Виктория Андреева
Эксклюзив 16

Известный хореограф возмутился «трусливым» поведением представителей прессы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @e_papunaishvili; 5-tv.ru

Знаменитый танцовщик и хореограф Евгений Папунаишвили впервые отреагировал на слухи о своем разводе с итальянкой Салимой Бижабер, в счастливом браке с которой прожил чуть более трех лет.

В интервью 5-tv.ru шоумен признался, что разговаривать со СМИ не желает в принципе и раскрывать подробности случившегося не намерен. Однако спустя несколько минут после разговора выложил совместное фото с Бижабер в Instagram и объяснил, почему более не доверяет журналистам.

По словам Папунаишвили, до недавнего времени он был готов делиться переживаниями с прессой. Но внезапное появление статьей под громкими и лживыми заголовками с его именем изменили представление о «честных» изданиях.

«Желаем c @lasabrin всем, кроме желтой прессы, хорошего дня. Главные редакторы некогда уважаемых мною СМИ имеют возможность позвонить мне лично и спросить, но они трусливо этого не сделали, а просто погнались за громкими заголовками. Бог им судья», — подчеркнул Евгений.

Впрочем, информацию о разводе с итальянкой он так и не подтвердил, но и не опроверг.

Instagram @e_papunaishvili

Верные поклонники знаменитого шоумена восприняли этот пост за «благую весть». В кадре — счастливо улыбающиеся супруги вместе едут в машине по делам. А это может означать, что о разводе никто из селебрити даже не задумывался.

«Какие же вы классные!»

«А я вчера прочитала новость о вашем разводе и так расстроилась…»

«Счастья вам, дорогие!»

«Какая радость, что все у вас хорошо!»

«Идеальная пара! Живите долго и дружно!» — обращались к Папунаишвили и его супруге фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на близких знакомых Евгения Папунаишвили, что он несколько месяцев не живет вместе с супругой.

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