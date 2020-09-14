Покрас Лампас за сто часов превратил в арт-объект набережную в Самаре
350 квадратных метров Маяковского спуска петербургский художник расписал строками поэта в технике «каллиграфо-футуризма».
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Фото, видео: Instagram @pokraslampas, @ritabreger; 5-tv.ru
Набережная в Самаре превратилась в арт-объект. Петербургский художник Покрас Лампас расписал Маяковский спуск к Волге строками из стихотворения поэта «Приказ № 2 армии искусств». Правда, прочитать текст не так-то просто, ведь он выполнен в стиле, сочетающем арабскую вязь и древнеславянскую азбуку. Свою технику автор называет «каллиграфо-футуризмом».
Художник трудился над своим творением больше ста часов. Общая площадь арт-объекта — 350 квадратных метров. Такой подарок Покрас Лампас сделал Самаре ко дню города.
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