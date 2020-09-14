МИД РФ заявил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября

МИД РФ сообщило об отмене визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Берлин, который был назначен на 15 сентября.

Как пояснили на официальном сайте ведомства, поездка главы внешнеполитического ведомства в столицу Германии была согласована еще год назад. Лавров вместе со своим коллегой Хайко Маасом должен был принять участие в церемонии закрытия в Берлине «перекрестного» года научно-образовательных партнерств. Однако 3 сентября германская сторона сообщила об изменениях в рабочем графике Мааса. Его участие в мероприятии отменили, а на двусторонние переговоры отвели только полтора часа.

В итоге формат переговоров оказался сильно урезанным, а основная цель поездки Лаврова в Берлин потеряла всякий смысл.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в российском внешнеполитическом ведомстве удивлены молчанию Берлина по поводу отмены поездки Лаврова.

«Сегодня мы были, вы знаете, удивлены тем, что германская сторона не нашла в себе мужества рассказать правду относительно того, как развивались события. Надо исходить из фактов», — сказала Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В МИД РФ подчеркнули, что Россия заранее уведомила немецкую сторону об отмене визита главы ведомства.