Звезда «Уральских пельменей» поделилась опытом общения с мужчинами

Бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, покинувшая шоу в прошлом году, дебютировала в качестве писательницы. Актриса и телеведущая выпустила книгу «Не говори мужчинам „НЕТ!“», в которой поделилась опытом своего общения с противоположным полом. Михалкова рассказывает, как на ее жизнь повлияли «мальчишки, парни, мужчины и седовласые старцы — из „Уральских Пельменей“, зрителей, политиков и просто случайных встречных».

«Мужчины, как пуговки, стягивают ткань пространства по фасону времени в один прекрасный наряд жизни женщины. Для каждой женщины мужчина — это такое явление, которое делает ее жизнь устойчивой и осмысленной», — цитирует формулированную Михалковой идею книги РИА Новости.

Instagram @mihalkova

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Михалкова напугала поклонников горячим снимком в мега-сексуальном нижнем белье и корсете. Но оказалось, что актриса просто участвует в новом интересном проекте, в котором ей приходится в течение дня перевоплощаться несколько раз.