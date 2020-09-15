Звезда «Уральских пельменей» поделилась опытом общения с мужчинами

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Светлана Александрова
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Юлия Михалкова выпустила книгу под названием «Не говори мужчинам „НЕТ!“»

Фото, видео: Instagram @mihalkova

Бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, покинувшая шоу в прошлом году, дебютировала в качестве писательницы. Актриса и телеведущая выпустила книгу «Не говори мужчинам „НЕТ!“», в которой поделилась опытом своего общения с противоположным полом. Михалкова рассказывает, как на ее жизнь повлияли «мальчишки, парни, мужчины и седовласые старцы — из „Уральских Пельменей“, зрителей, политиков и просто случайных встречных».

«Мужчины, как пуговки, стягивают ткань пространства по фасону времени в один прекрасный наряд жизни женщины. Для каждой женщины мужчина — это такое явление, которое делает ее жизнь устойчивой и осмысленной», — цитирует формулированную Михалковой идею книги РИА Новости.

Instagram @mihalkova

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Михалкова напугала поклонников горячим снимком в мега-сексуальном нижнем белье и корсете. Но оказалось, что актриса просто участвует в новом интересном проекте, в котором ей приходится в течение дня перевоплощаться несколько раз.

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