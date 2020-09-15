Шесть человек погибли в страшном ДТП в Удмуртии
В фуру на трассе влетели сразу два автомобиля.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
Фото, видео: www.globallookpress.com / Benjamin Beytekin; 5-tv.ru
В крупной аварии в Удмуртии этой ночью погибли шесть человек. В том числе трое подростков.
Трагедия произошла на трассе в районе Ижевска. Там сразу два легковых автомобиля врезались в фуру. Из-за сильного удара одну из машин сильно покорежило. Погибших спасатели извлекали при помощи специального оборудования. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.
А в Петербурге на одном из перекрестков столкнулись два люксовых автомобиля. На кадрах с места аварии видно, BMW резко повернул налево с крайней правой полосы, подрезав тем самым Ferrari, который уже успел разогнаться. Из-за удара машины раскидало в разные стороны. А элитный спорткар стоимостью около десяти миллионов рублей превратился в груду искореженного металла. Никто не пострадал.
Читайте также
87%
-0.18 88.58
-0.10
Нашли ошибку?