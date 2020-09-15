Шесть человек погибли в страшном ДТП в Удмуртии

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В фуру на трассе влетели сразу два автомобиля.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Benjamin Beytekin; 5-tv.ru

В крупной аварии в Удмуртии этой ночью погибли шесть человек. В том числе трое подростков.

Трагедия произошла на трассе в районе Ижевска. Там сразу два легковых автомобиля врезались в фуру. Из-за сильного удара одну из машин сильно покорежило. Погибших спасатели извлекали при помощи специального оборудования. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

А в Петербурге на одном из перекрестков столкнулись два люксовых автомобиля. На кадрах с места аварии видно, BMW резко повернул налево с крайней правой полосы, подрезав тем самым Ferrari, который уже успел разогнаться. Из-за удара машины раскидало в разные стороны. А элитный спорткар стоимостью около десяти миллионов рублей превратился в груду искореженного металла. Никто не пострадал.

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