Протестующие атакуют полицейские машины и здания участков в США — видео
В Штатах не утихают акции антирасистского движения.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 сентября
Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Reuters / Patrick T. Fallon; 5-tv.ru
Полицейский автомобиль въехал в толпу участников антирасистского движения в Калифорнии. Видеозапись, снятая очевидцами, опубликована в соцсетях. На кадрах видно, как один из активистов решил забраться на полицейскую машину. Попытка прокатиться не удалась, в итоге он оказался на асфальте.
А накануне протесты вспыхнули в городе Ланкастер, штат Пенсильвания. Около сотни людей собрались у полицейского участка. В здание полиции летели камни и бутылки. Для разгона протестующих применили дымовые шашки и слезоточивый газ.
Поводом для протестов стал убийство латиноамериканца во время полицейского задержания. Подозреваемый бросился на офицеров с ножом, в ответ они открыли огонь.
Читайте также
48%
0.48 89.36
0.78
Нашли ошибку?