Протестующие атакуют полицейские машины и здания участков в США — видео

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В Штатах не утихают акции антирасистского движения.

Фото, видео: Reuters / Patrick T. Fallon; 5-tv.ru

Полицейский автомобиль въехал в толпу участников антирасистского движения в Калифорнии. Видеозапись, снятая очевидцами, опубликована в соцсетях. На кадрах видно, как один из активистов решил забраться на полицейскую машину. Попытка прокатиться не удалась, в итоге он оказался на асфальте.

А накануне протесты вспыхнули в городе Ланкастер, штат Пенсильвания. Около сотни людей собрались у полицейского участка. В здание полиции летели камни и бутылки. Для разгона протестующих применили дымовые шашки и слезоточивый газ.

Поводом для протестов стал убийство латиноамериканца во время полицейского задержания. Подозреваемый бросился на офицеров с ножом, в ответ они открыли огонь.

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