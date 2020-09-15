Полицейский автомобиль въехал в толпу участников антирасистского движения в Калифорнии. Видеозапись, снятая очевидцами, опубликована в соцсетях. На кадрах видно, как один из активистов решил забраться на полицейскую машину. Попытка прокатиться не удалась, в итоге он оказался на асфальте.

А накануне протесты вспыхнули в городе Ланкастер, штат Пенсильвания. Около сотни людей собрались у полицейского участка. В здание полиции летели камни и бутылки. Для разгона протестующих применили дымовые шашки и слезоточивый газ.

Поводом для протестов стал убийство латиноамериканца во время полицейского задержания. Подозреваемый бросился на офицеров с ножом, в ответ они открыли огонь.