Первое фото Алексея Навального из берлинской клиники Charite
В небольшом обращении к подписчикам блогер отметил, что скучает по аудитории.
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Фото, видео: Instagram @navalny
Первое фото Алексея Навального, сделанное в палате берлинской клиники Charite, опубликовано в его аккаунте в Instagram. На снимке 44-летний блогер сидит на больничной койке в окружении членов семьи — жены, дочери и сына.
Алексей Навальный в посте отмечает, что соскучился по своим подписчикам. Блогер сообщил юзерам, что начал самостоятельно дышать.
«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую», — написано под фотографией.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.
22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен боевым веществом. В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.
В МИД РФ назвали заявление Берлина об «отравлении» Навального очередной информационной кампанией против РФ. К слову, российские дипломаты, врачи и правоохранительные органы до сих пор не получили от германских коллег данные по ситуации с блогером.
Версию об «отравлении» Навального веществом из группы «Новичок» опровергали и специалисты, в том числе и один из разработчиков химиката. Леонид Ринг заявил, что в случае попадания вещества в организм последствия были бы намного серьезнее.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в организме Навального на момент вылета из РФ не было отравляющих веществ.
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